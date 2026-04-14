В красногорском ЖК «Станиславский» построят детсад на 120 мест
Детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Станиславский» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Застройщик возведёт социальный объект за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории и передаст муниципалитету.
Детский сад построят с учётом потребностей маломобильных людей. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2027 года.«В здании разместят пять групповых помещений со своими спальнями, игровыми, раздевалками и санузлами, а также физкультурный и музыкальный залы, кружковые, медпункт, пищеблок и прочие технические и административные помещения», — говорится в сообщении.