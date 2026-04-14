В красногорском ЖК «Станиславский» построят детсад на 120 мест

14 апреля 2026, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Станиславский» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Застройщик возведёт социальный объект за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории и передаст муниципалитету.



