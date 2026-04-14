Подольские школьники завоевали пять наград Всероссийской олимпиады по труду

14 апреля 2026, 09:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Четыре диплома призёров и один — победителя завоевали ученики из городского округа Подольск на Всероссийской олимпиаде школьников по труду (технологии). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Заключительный этап соревнований проходил на базе Российского университета дружбы народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы с 5 по 11 апреля.





«Победу одержала одиннадцатиклассница Софья Коновалова из школы имени Героя России А.Г. Монетова. В прошлом году она заняла призовое место по этому предмету», — говорится в сообщении.