Подольские школьники завоевали пять наград Всероссийской олимпиады по труду
Четыре диплома призёров и один — победителя завоевали ученики из городского округа Подольск на Всероссийской олимпиаде школьников по труду (технологии). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Заключительный этап соревнований проходил на базе Российского университета дружбы народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы с 5 по 11 апреля.
«Победу одержала одиннадцатиклассница Софья Коновалова из школы имени Героя России А.Г. Монетова. В прошлом году она заняла призовое место по этому предмету», — говорится в сообщении.Дипломы призёров получили ученик 11 класса школы №24 Иван Васильев, одиннадцатиклассник школы имени Героя России А.Г. Монетова Даниил Коновалов, ученица 11 класса школы №24 Милена Витковская и семиклассница школы №24 Ева Пахно.