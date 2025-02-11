Подмосковным волонтёрам помогают открывать социальные НКО

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В Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, он включает в себя консультации по созданию социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Консультационная поддержка касается вопросов, связанных с созданием социально ориентированных НКО, и по иным вопросам относительно деятельности таких НКО. Консультации для волонтёров также проводятся по темам, связанным с организацией добровольческой деятельности, оформления документов на участие в конкурсах и формирования отчётов по итогам реализации проектов», — говорится в сообщении.Кроме того, в Московской области волонтёры получают финансовую поддержку: они могут рассчитывать на различные гранты, субсидии, губернаторскую премию «Наше Подмосковье», а также государственное страхование жизни и здоровья при осуществлении волонтёрской деятельности.
Власти области также предоставляют волонтёрам организационную, информационную и методическую поддержку.
Подробная информация о мерах помощи волонтёрам Подмосковья размещена по ссылке.
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Лев Каштанов