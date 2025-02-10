Волонтёр рассказала, как отмывают от мазута и лечат птиц в Анапе

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Более 80 жителей Московской области поехали в Анапу в качестве волонтёров для устранения последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Они занимаются расчисткой береговой линии, об этом сообщила пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошел разлив более 3000 тонн мазута после крушения танкеров «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239». Нефтепродукты покрыли почти 55 километров побережья Черного моря в районе Анапы.
Участник движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Тишкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что каждой отмытой птице волонтеры дают имя.
По ее словам, после мойки птицы отправляются в стационар, где для них подготовлены медикаменты. Там же они остаются под наблюдением орнитологов и ветеринарных врачей.
Он подчеркнула, что сейчас большое внимание уделяется птицам и просеиванию песка через огромное сито.
Читайте также:
«Дикая ситуация»: Эколог раскрыл, что на самом деле происходит на пляжах Анапы
В Крыму и Севастополе погибли 34 дельфина из-за разлива мазута
Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута
Участник движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Тишкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что каждой отмытой птице волонтеры дают имя.
«Вот сейчас отмыли одну. Назвали Жульверн. Мы их не боимся. Чтобы отмыть от мазута, требуется примерно час. Некоторые волонтеры работают в паре: кто-то поливает-моет птиц, а кто-то держит. Некоторые даже вчетвером этим занимаются», — поделилась волонтер.
По ее словам, после мойки птицы отправляются в стационар, где для них подготовлены медикаменты. Там же они остаются под наблюдением орнитологов и ветеринарных врачей.
«Их определяют либо в первый стационар — для более слабых птиц, либо во второй — для живчиков. Или их сажают на карантин, если есть подозрения на какую-то болезнь», — рассказала Анна Тишкина.
Он подчеркнула, что сейчас большое внимание уделяется птицам и просеиванию песка через огромное сито.
«От Московской области приехала делегация (около 80 человек). Мы ехали двумя большими автобусами. Каждый из нас готов помогать хоть животным, хоть птицам», — сказала волонтер.
Читайте также:
«Дикая ситуация»: Эколог раскрыл, что на самом деле происходит на пляжах Анапы
В Крыму и Севастополе погибли 34 дельфина из-за разлива мазута
Глава МЧС Куренков предупредил об опасных ситуациях при ликвидации утечки мазута
Анастасия Панченко