В Королёве вышел на маршрут единственный в России гибридный автобус

30 октября 2025, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Единственный в России сертифицированный гибридный дизель-электрический автобус Yutong ZK 6116 CHEVG начал работать на маршруте №1 в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Автобус поступил в парк компании-перевозчика «Мострансавто». Пока машина используется в тестовом режиме.





«Для нас важно, что мы первыми в России тестируем такой автобус. Трехмесячные испытания покажут, насколько он эффективен на дорогах Московской области. Кроме того, увидим, как машина ведет себя в межсезонье и в холодное время года», — сказал гендиректор «Мострансавто» Андрей Майоров.