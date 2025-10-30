В Королёве вышел на маршрут единственный в России гибридный автобус
Единственный в России сертифицированный гибридный дизель-электрический автобус Yutong ZK 6116 CHEVG начал работать на маршруте №1 в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Автобус поступил в парк компании-перевозчика «Мострансавто». Пока машина используется в тестовом режиме.
«Для нас важно, что мы первыми в России тестируем такой автобус. Трехмесячные испытания покажут, насколько он эффективен на дорогах Московской области. Кроме того, увидим, как машина ведет себя в межсезонье и в холодное время года», — сказал гендиректор «Мострансавто» Андрей Майоров.В автобусе расположено 29 сидячих мест, а всего он рассчитан на 77 пассажиров. В салоне есть система кондиционирования, пневматическая подвеска делает движения плавными, а большие окна и мягкое освещение создают ощущение простора.