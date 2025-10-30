В Щёлкове за два года переселили из аварийного жилья 218 семей

30 октября 2025, 12:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

218 семей переселили из аварийного жилья в городском округе Щёлково за последние два года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Вопрос о расселении непригодных для жизни помещений обсудил со своей командой глава округа Щёлково Андрей Булгаков в рамках еженедельного оперативного совещания.





«За два года 218 семьям обеспечили права на расселение, в том числе за счёт жилищных сертификатов переселенцы купили 173 благоустроенные квартиры», — говорится в сообщении.

«С начала лета мы проводим встречи с жителями аварийных домов, чтобы ответить на все вопросы и персонально сопроводить», — отметил Андрей Булгаков.