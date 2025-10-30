В Щёлкове за два года переселили из аварийного жилья 218 семей
218 семей переселили из аварийного жилья в городском округе Щёлково за последние два года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вопрос о расселении непригодных для жизни помещений обсудил со своей командой глава округа Щёлково Андрей Булгаков в рамках еженедельного оперативного совещания.
«За два года 218 семьям обеспечили права на расселение, в том числе за счёт жилищных сертификатов переселенцы купили 173 благоустроенные квартиры», — говорится в сообщении.Всего в окружную программу расселения входит 112 домов общей площадью 55,8 тыс. квадратных метров. В них живут более трёх тысяч человек.
«С начала лета мы проводим встречи с жителями аварийных домов, чтобы ответить на все вопросы и персонально сопроводить», — отметил Андрей Булгаков.Сообщается также, что на улице Заречная построят дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Туда переедут более тысячи жителей микрорайона Воронок. Сдать новостройку в эксплуатацию планируется в 2026 году.