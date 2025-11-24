В Котельниках готов основной ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-2 «Ковровый»
В городском округе Котельники продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-2 «Ковровый».
Завершили монолитные работы по строительству канала и прокладке основных труб горячего водоснабжения. Также на трубопроводах отопления установили систему оперативного дистанционного контроля.
Сейчас специалисты занимаются укладкой плит для закрытия канала, проводят гидроизоляционные работы, после чего начнется обратная засыпка. Благоустройство территории в зимнем варианте запланировали на середину декабря.
Работы выполняет ООО «СтройСнаб» по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.
Контроль качества и сроков выполнения осуществляет Управление технического надзора капитального ремонта (УТНКР) Подмосковья.
