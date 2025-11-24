Подмосковный депутат навестил пострадавшего от взрыва в Красногорске мальчика

24 ноября 2025, 17:21

Депутат Мособлдумы Роман Володин навестил мальчика, пострадавшего при взрыве в Красногорске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа. Девятилетний Глеб встретился с парламентарием в Детском клиническом центре имени Рошаля.





Инцидент произошёл в Красногорске 11 ноября. Мальчик нашёл заминированную купюру, поднял её и в результате взрыва получил серьёзные травмы. Ему ампутировали пальцы на кисти руки.



Правоохранительные органы после этого инцидента возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общественно опасным способом.



Сейчас Глеб идёт на поправку и готовится к выписке. Депутат приехал поддержать мальчика.

«Я пришёл к тебе не как старший товарищ, а как друг. А друзья должны помогать, радовать и, как мне кажется, исполнять мечты», – сказал Володин.