Более 1 200 спортивных событий объединили семьи Химок

24 ноября 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

С начала года в Химках провели более 1 200 спортивных мероприятий по программе «Спорт в каждый двор». Каждую неделю во дворах города устраивают футбольные турниры, семейные эстафеты, соревнования по разным видам спорта и конкурсы — скучно не бывает, сообщили в Администрации городского округа Химки.





Наибольший ажиотаж у жителей вызывают футбол, эстафеты и перетягивание каната. Каждый месяц организуют новые форматы соревнований, чтобы вовлечь как можно больше детей и родителей, а также гостей муниципалитета.





«Программа «Спорт в каждый двор» — яркий пример того, как спорт становится доступным для каждого жителя. Более 1 200 мероприятий за год — это сотни счастливых детей, вовлечённых семей и крепких соседских сообществ», — подчеркнула депутат местного Совета депутатов Юлия Мамай.