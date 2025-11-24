Достижения.рф

Более 1 200 спортивных событий объединили семьи Химок

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

С начала года в Химках провели более 1 200 спортивных мероприятий по программе «Спорт в каждый двор». Каждую неделю во дворах города устраивают футбольные турниры, семейные эстафеты, соревнования по разным видам спорта и конкурсы — скучно не бывает, сообщили в Администрации городского округа Химки.



Наибольший ажиотаж у жителей вызывают футбол, эстафеты и перетягивание каната. Каждый месяц организуют новые форматы соревнований, чтобы вовлечь как можно больше детей и родителей, а также гостей муниципалитета.

«Программа «Спорт в каждый двор» — яркий пример того, как спорт становится доступным для каждого жителя. Более 1 200 мероприятий за год — это сотни счастливых детей, вовлечённых семей и крепких соседских сообществ», — подчеркнула депутат местного Совета депутатов Юлия Мамай.
​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки
Ближайшие мероприятия публикуют в группе «ВКонтакте» и Телеграм-канале проекта, а также на официальном сайте. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (926) 607—83—94.
Ирина Паршина

