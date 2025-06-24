В Кашире задержали похитителя алкоголя из супермаркета
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Молодого человека, попытавшегося украсть из сетевого гипермаркета в Кашире семь бутылок алкоголя, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Патруль росгвардейцев прибыл в гипермаркет по потупившему сигналу тревоги. На месте выяснилось, что один из покупателей взял с полок семь бутылок спиртного на общую сумму более 5 тысяч рублей и пошёл с товаром к выходу, минуя кассу. Это по камерам слежения увидел охранник магазина и нажал кнопку сигнализации», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали любителя бесплатного алкоголя и доставили его в полицию. Там выяснилось, что это 25-летний приезжий из Тульской области. Ранее молодой человек уже был судим за кражу.