В Московской области подготовили более 160 пляжей к летнему сезону

24 июня 2025, 10:50

Видео: Министерство благоустройства Московской области

В Московской области к лету обустроили 164 зоны отдыха у воды, включая 115 муниципальных и 49 частных пляжей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.





Пляжи располагаются в различных природных зонах: 24 — в парках, 12 — на водохранилищах, 63 — на реках и 65 — на озерах и карьерах. Среди популярных локаций — пляж Сенеж в Солнечногорске, «Ильинский» в Можайске, Синичка в Красногорске и Голубое озеро в Луховицах.



С начала купального сезона, стартовавшего 15 мая, пляжи региона посетили 471 тыс. человек. Рекомендуемая температура воды для купания — 19–20 градусов.



По данным министерства, на пляже «Рублево» в Красногорске за неделю с 2 по 8 июня отдохнули 4140 человек. Большинство из них — жители Москвы (45%), жители Подмосковья составили 24%, местные — 16%, а 15% — иностранцы.



Фото: Министерство благоустройства Московской области Самыми посещаемыми пляжами стали: Дзержинский карьер (Люберцы) — 55 тыс. человек, Волкуша (Лыткарино) — 35,8 тыс., парк-озеро «Заря» (Балашиха) — 32,8 тыс., Живописная бухта — 26,3 тыс., «Рублёво» (Красногорск) — 18,5 тыс.





«Каждый год мы готовим более 150 территорий для отдыха у воды к летнему сезону. В прошлом году наши пляжи посетило более 1,3 миллиона человек, а в этом сезоне мы ожидаем 1,5 миллиона посетителей», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.