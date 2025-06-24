В Московской области подготовили более 160 пляжей к летнему сезону
Видео: Министерство благоустройства Московской области
В Московской области к лету обустроили 164 зоны отдыха у воды, включая 115 муниципальных и 49 частных пляжей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Пляжи располагаются в различных природных зонах: 24 — в парках, 12 — на водохранилищах, 63 — на реках и 65 — на озерах и карьерах. Среди популярных локаций — пляж Сенеж в Солнечногорске, «Ильинский» в Можайске, Синичка в Красногорске и Голубое озеро в Луховицах.
С начала купального сезона, стартовавшего 15 мая, пляжи региона посетили 471 тыс. человек. Рекомендуемая температура воды для купания — 19–20 градусов.
По данным министерства, на пляже «Рублево» в Красногорске за неделю с 2 по 8 июня отдохнули 4140 человек. Большинство из них — жители Москвы (45%), жители Подмосковья составили 24%, местные — 16%, а 15% — иностранцы.
Самыми посещаемыми пляжами стали: Дзержинский карьер (Люберцы) — 55 тыс. человек, Волкуша (Лыткарино) — 35,8 тыс., парк-озеро «Заря» (Балашиха) — 32,8 тыс., Живописная бухта — 26,3 тыс., «Рублёво» (Красногорск) — 18,5 тыс.
«Каждый год мы готовим более 150 территорий для отдыха у воды к летнему сезону. В прошлом году наши пляжи посетило более 1,3 миллиона человек, а в этом сезоне мы ожидаем 1,5 миллиона посетителей», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Он добавил, что в 2024 году открылись четыре новых зоны отдыха: два пляжа — на реках Синичка в Красногорске и Коломенка в Коломне, и два места отдыха — в Черноголовке и Шаховской.
Пляжи обустраиваются по региональному стандарту: проводится чистка дна, подсыпка песка, установка и обслуживание инфраструктуры — туалетов, волейбольных площадок, прокатов и контейнерных площадок. Территории обрабатываются от клещей и насекомых.
В регионе функционируют 63 пункта проката водного инвентаря — лодок, катамаранов, байдарок и др., число которых увеличено на 7. Также работают 114 волейбольных площадок и 148 торговых точек.
На сайте welcome.mosreg.ru запущен раздел «Пляжи Подмосковья» с интерактивной картой зон отдыха. Актуальная информация также размещена на билбордах и экранах автобусов «Мострансавто».
Власти региона подчеркивают, что ключевые задачи — комфорт, безопасность и доступность пляжной инфраструктуры для жителей и гостей области.