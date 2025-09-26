В Красногорске начали капитальный ремонт корпуса колледжа
В Красногорске стартовал капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа» на улице Речная, 7А. Здание площадью более 4,4 тыс. кв. м ждёт масштабное обновление, отметили в подмосковном Минстрое.
Строители уже приступили к демонтажу внутренних конструкций и кровли. На объекте работают 32 специалиста, задействовали 2 единицы техники.
В процессе ремонта заменят окна, двери, инженерные коммуникации, а еще выполнят покраску стен, укладку полов и монтаж вентиляции. Планируют фасадные и кровельные работы. После завершения ремонта здание обустроят новой мебелью и современным оборудованием.
Обновлённый корпус колледжа планируют открыть к 1 сентября 2026 года.
