В Красногорске начали капитальный ремонт корпуса колледжа

26 сентября 2025, 13:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Красногорске стартовал капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа» на улице Речная, 7А. Здание площадью более 4,4 тыс. кв. м ждёт масштабное обновление, отметили в подмосковном Минстрое.