В подмосковном Подольске начали капремонт дошкольного отделения Школы №12
В Подольске начали капитальный ремонт дошкольного отделения Школы №12 на улице Кирова. Работы ведут специалисты подрядной организации ООО «РОСТ», сообщили в Минстрое Московской области.
Сейчас на объекте площадью почти 2 тыс. кв. метров демонтируют старые конструкции. В ходе капремонта заменят окна и двери, возведут внутренние перегородки, обновят вентиляцию, уложат новые полы, покрасят стены и установят современное освещение.
Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению Президента. В 2026 году в Подмосковье обновят 85 объектов: 49 школ и 36 детских садов.
