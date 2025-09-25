Достижения.рф

В подмосковном Подольске начали капремонт дошкольного отделения Школы №12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Подольске начали капитальный ремонт дошкольного отделения Школы №12 на улице Кирова. Работы ведут специалисты подрядной организации ООО «РОСТ», сообщили в Минстрое Московской области.



Сейчас на объекте площадью почти 2 тыс. кв. метров демонтируют старые конструкции. В ходе капремонта заменят окна и двери, возведут внутренние перегородки, обновят вентиляцию, уложат новые полы, покрасят стены и установят современное освещение.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Кроме того, здесь проведут полную замену инженерных коммуникаций, а еще обновят фасад и крышу здания. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Обновлённое здание планируют открыть в 2026 году.

Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению Президента. В 2026 году в Подмосковье обновят 85 объектов: 49 школ и 36 детских садов.
Ирина Паршина

