В подмосковном Подольске начали капремонт дошкольного отделения Школы №12

25 сентября 2025, 10:13

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Подольске начали капитальный ремонт дошкольного отделения Школы №12 на улице Кирова. Работы ведут специалисты подрядной организации ООО «РОСТ», сообщили в Минстрое Московской области.