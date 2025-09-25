Лицей №2 в Протвино обновят к 1 сентября 2026 года
В Протвино стартовал капитальный ремонт Лицея №2 на улице Гагарина. Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций и кровли, сообщили в Минстрое Московской области.
На объекте работают 32 человека. Здание лицея площадью почти 6,8 тыс. кв.м обновят полностью: заменят оконные блоки, установят внутренние перегородки, коробки вентиляции, новые двери и светильники, покрасят стены, сделают полы. А еще проведут водоснабжение, канализацию, отопление, электричество. Поменяют фасады и кровлю.
Для школьников закупят новую мебель и оборудование. Открыть обновлённый лицей планируют к 1 сентября 2026 года.