Лицей №2 в Протвино обновят к 1 сентября 2026 года

25 сентября 2025, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Протвино стартовал капитальный ремонт Лицея №2 на улице Гагарина. Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций и кровли, сообщили в Минстрое Московской области.







На объекте работают 32 человека. Здание лицея площадью почти 6,8 тыс. кв.м обновят полностью: заменят оконные блоки, установят внутренние перегородки, коробки вентиляции, новые двери и светильники, покрасят стены, сделают полы. А еще проведут водоснабжение, канализацию, отопление, электричество. Поменяют фасады и кровлю.