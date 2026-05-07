В Красногорске открыли обновлённый Городской парк
Торжественное открытие благоустроенного Городского парка состоялось в Красногорске в среду, 6 мая. В мероприятии приняли участие глава округа Дмитрий Волков, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов и местные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В обновлённом парке открыли кафе-читальню с русской кухней, отремонтированный Зелёный театр и включили фонтан. Кроме того, здесь появились новые аттракционы, спортивные и игровые локации.
«Спасибо всем нашим жителям, которые помогают развивать общественные территории, дают важные подсказки и сигналы! Будем и дальше преображать наш парк, чтобы его история продолжалась», — сказал Дмитрий Волков.Благодаря проведённым работам парк стал местом притяжения для жителей всех возрастов.