В Красногорске открыли обновлённый Городской парк

07 мая 2026, 14:52

Торжественное открытие благоустроенного Городского парка состоялось в Красногорске в среду, 6 мая. В мероприятии приняли участие глава округа Дмитрий Волков, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов и местные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В обновлённом парке открыли кафе-читальню с русской кухней, отремонтированный Зелёный театр и включили фонтан. Кроме того, здесь появились новые аттракционы, спортивные и игровые локации.





«Спасибо всем нашим жителям, которые помогают развивать общественные территории, дают важные подсказки и сигналы! Будем и дальше преображать наш парк, чтобы его история продолжалась», — сказал Дмитрий Волков.