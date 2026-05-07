Школьники Павловского Посада исполнили стихи и песни о войне

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Церемония возложения цветов к памятнику павшим воинам состоялась в сквере в микрорайоне Филимоново в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Память бойцов почтили представители местного Совета ветеранов, Павлово-Посадского благочиния и ученики лицея №1.

«В рамках торжественного мероприятия школьники исполнили стихи и песни о Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что такие акции помогают сохранить для будущих поколений память о подвиге народа.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде возложили венки к памятнику Неизвестному солдату. Участие в церемонии приняли первый заместитель главы округа Сергей Балашов, духовенство и члены ветеранских организаций.
Лев Каштанов

