Школьники Павловского Посада исполнили стихи и песни о войне
Церемония возложения цветов к памятнику павшим воинам состоялась в сквере в микрорайоне Филимоново в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Память бойцов почтили представители местного Совета ветеранов, Павлово-Посадского благочиния и ученики лицея №1.
«В рамках торжественного мероприятия школьники исполнили стихи и песни о Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.В администрации отметили, что такие акции помогают сохранить для будущих поколений память о подвиге народа.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде возложили венки к памятнику Неизвестному солдату. Участие в церемонии приняли первый заместитель главы округа Сергей Балашов, духовенство и члены ветеранских организаций.