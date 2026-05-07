Строительство котельной в деревне Поречье под Рузой завершат к осени

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Блочно-модульную котельную строят в деревне Поречье Рузского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.



Котельная обеспечит теплом 750 местных жителей.

«В настоящее время на объекте уже сделали фундамент и смонтировали каркас дымовой трубы. Сейчас рабочие занимаются обвязкой оборудования и монтажом сэндвич-панелей», — говорится в сообщении.
Котельную оснастят современным оборудованием и датчиками, которые будут передавать в центр мониторинга «Мособлтепло» сведения о ключевых параметрах работы в режиме реального времени.

Глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что всего в регионе строят более 50 блочно-модульных котельных.
Лев Каштанов

