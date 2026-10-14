В Красногорске отметили 100-летие Российского госархива кинофотофонодокументов
Торжественное мероприятие в честь столетия Российского госархива кинофотофонодокументов состоялось в Красногорске. В нём приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и представители федеральных и региональных властей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Высоким гостям показали выставку кинофотодокументов 1855–2026 годов «Нерушимое. Возрождение: Севастополь, Донецк, Мариуполь» и кинохронику истории России.
«Благодаря архивным материалам события прошлого становятся осязаемыми и обретают голоса, лица, эмоции и другие важные детали. В современном мире, где информационный поток порой размывает ориентиры, а цифровые технологии служат не только для сохранения информации, но и для создания фейков, ваша миссия приобретает поистине государственное значение», — сказал Щёголев.А Брынцалов отметил, что в фондах архива насчитывается почти полтора миллиона единиц хранения: звукозаписей, киноплёнок и фотографий.
«За вековую историю архив стал крупнейшим в стране и одним из самых значимых в мире собраний аудиовизуальных документов. Для Подмосковья большая гордость, что такое уникальное учреждение располагается здесь, в Красногорске», — подчеркнул председатель Мособлдумы.В рамках мероприятия сотрудникам госархива вручили награды.