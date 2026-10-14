Глава Раменского округа проверил ремонт пострадавших от БПЛА домов в Софьине
Ход восстановительных работ в домах по Новой улице в посёлке Софьино Раменского округа, пострадавших от атаки беспилотников, проверил глава муниципалитета Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Два дома — №4 и №6 — получили ущерб 20 сентября. В доме №4 повредило стропильную систему крыши, а также межкомнатные перегородки и мансардные окна в квартирах №33, №34, №35 и №36. А в доме №6 пострадали квартиры на третьем этаже, часть нежилых помещений и кровля.
«На сегодняшний день тепловой контур дома №4 полностью закрыт. В доме №6 все внутридомовые инженерные коммуникации функционируют в штатном режиме, эвакуированные жильцы 20 квартир в безопасности», — говорится в сообщении.Сейчас начался следующий этап работ: восстановление несущих конструкций и ремонт фасадов.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут получать через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.