Глава Раменского округа проверил ремонт пострадавших от БПЛА домов в Софьине

14 октября 2026, 16:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ход восстановительных работ в домах по Новой улице в посёлке Софьино Раменского округа, пострадавших от атаки беспилотников, проверил глава муниципалитета Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Два дома — №4 и №6 — получили ущерб 20 сентября. В доме №4 повредило стропильную систему крыши, а также межкомнатные перегородки и мансардные окна в квартирах №33, №34, №35 и №36. А в доме №6 пострадали квартиры на третьем этаже, часть нежилых помещений и кровля.





«На сегодняшний день тепловой контур дома №4 полностью закрыт. В доме №6 все внутридомовые инженерные коммуникации функционируют в штатном режиме, эвакуированные жильцы 20 квартир в безопасности», — говорится в сообщении.