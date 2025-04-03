В Красногорске по просьбам жителей эвакуировали неверно припаркованные машины

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Красногорске по обращениям жителей ЖК «Мортонград Путилково» эвакуировали неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники дорожных служб провели в жилом комплексе рейд по эвакуации крупногабаритного транспорта, который был припаркован в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Все транспортные средства переместили на спецстоянку, расположенную на улице Светлой», – сказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Там напомнили, что, согласно правилам, штраф за неправильную парковку в этом районе составляет 2 тыс. 250 рублей. Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, нужно оплатить госпошлину.
Такие рейды постоянной проводят в муниципалитете для обеспечения порядка на дорогах и повышения безопасности движения.
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