Депутат Колунов отчитался о работе перед сотрудниками скорой помощи Красногорска

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, избранный от красногорского избирательного округа, предоставил отчёт о своей работе коллективу областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В частности, Сергей Колунов предложил распространить действие статьей Уголовного кодекса, касающихся посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применения насилия в отношении представителя власти, на работников всех экстренных служб, включая скорую помощь», — говорится в сообщении.Отмечается, что медики поддержали эту инициативу. Депутат Колунов планирует проработать этот вопрос с зампредом областного правительства — главой Минздрава Подмосковья Максимом Забелиным.
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