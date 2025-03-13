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Депутат Колунов отчитался о работе перед сотрудниками скорой помощи Красногорска

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, избранный от красногорского избирательного округа, предоставил отчёт о своей работе коллективу областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В частности, Сергей Колунов предложил распространить действие статьей Уголовного кодекса, касающихся посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применения насилия в отношении представителя власти, на работников всех экстренных служб, включая скорую помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медики поддержали эту инициативу. Депутат Колунов планирует проработать этот вопрос с зампредом областного правительства — главой Минздрава Подмосковья Максимом Забелиным.

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#депутат
#госдума
#скорая помощь
В Красногорске обсудили профилактику детского травматизма на дорогах
13 марта 2025, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Вопрос безопасности учащихся на дорогах округа Красногорск, а также организацию профилактических занятий в школах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обсудили на совещании заместителей по безопасности образовательных учреждений, участие во встрече приняли сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Особое внимание в ходе совещания было уделено организации интерактивных практических занятий, интернет-уроков, классных часов, семинаров, а также общешкольных родительских собраний, посвящённых предупреждению детского травматизма», — говорится в сообщении.
Кроме того, инспекторы ГАИ напомнили собравшимся о том, что ежедневно на последнем уроке детям нужно напоминать о безопасном маршруте до дома и правилах поведения на улице.

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#безопасность
#школьники
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В Подмосковье с начала года мобильные ФАПы совершили более 1,7 тыс. выездов
13 марта 2025, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,7 тыс. выездов совершили с начала текущего года в Московской области мобильные медицинские комплексы для обслуживания жителей отдалённых территорий, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала этого года мобильные комплексы совершили более 1,7 тыс. выездов, в ходе которых специалисты осмотрели свыше 40 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Он добавил, что состав мобильной медицинской бригады, а также комплекс исследований, которые они могут предложить пациентам, варьируется в зависимости от потребностей жителей того или иного населённого пункта. В мобильном ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген и получить консультацию узкого специалиста.

Расписание визитов мобильных ФАПов размещается на сайтах и в соцсетях медучреждений Подмосковья.

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#московская область
#подмосковье
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Аграриям из Московской области рассказали о мерах государственной поддержки
13 марта 2025, 15:25

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в агрофоруме «Своё», который был организован АО «Россельхозбанк» - «Центр розничного и малого бизнеса» в сотрудничестве с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Форум был посвящён поддержке предпринимателей и предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья.
В ходе деловой программы участникам были представлены различные меры государственной поддержки агробизнеса.

«В этом году для подмосковных аграриев и производителей пищевой продукции предусмотрено в общей сложности 36 субсидий на 6 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Перенесли информацию в цифровой формат — создали интерактивный сервис "Календарь мер поддержки", в котором собраны подробные инструкции для получателей субсидии или гранта», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В рамках форума особое внимание было уделено поддержке малых форм хозяйствования. Например, гранты и субсидии на развитие семейных ферм могут покрыть до 60% расходов на реализацию проекта.

Грант «Агростартап» предоставляет финансирование для создания или расширения хозяйств начинающим фермерам.

Грант «Агротуризм» помогает компенсировать затраты, связанные с развитием сельского туризма, включая строительство, реконструкцию и модернизацию инфраструктуры, а также приобретение оборудования и благоустройство территорий.

Кроме того, сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут претендовать на субсидии для развития сельской кооперации, которые помогут покрыть расходы на создание новых малых предприятий в агропромышленном комплексе. Подробности о каждой из этих мер можно узнать на официальном портале.

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#минсельхозпрод мо
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Лжеполицейские выманили у пенсионерки из Барвихи 785 тысяч рублей
13 марта 2025, 15:20

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

84-летняя жительница подмосковной Барвихи стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники забрали все её сбережения в размере 785 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пожилой женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, рассказали ей, что якобы некто взял кредит на её имя, а деньги пошли на финансирование террористов и экстремистов. Аферисты убедили женщину, что против неё могут возбудить уголовное дело, а чтобы избежать этого, необходимо передать все сбережения курьеру», — говорится в сообщении.
Пенсионерка так и сделала, а потом поняла, что её обманули, и заявила в полицию. В результате расследования полицейские нашли и задержали курьера мошенников. Им оказался 23-летний житель Наро-Фоминского округа. Поиск остальных участников преступной схемы продолжается.

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#одинцовский городской округ
#мошенники
#мошенничество
#пенсионерка
#мвд московской области
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В Рузском округе провели масштабные учения по ликвидации последствий половодья
13 марта 2025, 15:00

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Тактико-специальные учения по ликвидации последствий весеннего половодья провели в Рузском округе, в них было задействовано более 250 человек и свыше 50 единиц техники сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«По легенде учений, из-за половодья до критических отметок поднялся уровень воды в Озернинском и Рузском водохранилищах, а также в реках Москва, Руза, Городянка и Озерна, что привело к угрозе подтопления населённых пунктов», — говорится в сообщении.
Кроме того, отрабатывалось ещё несколько серьёзных происшествий, которые могли возникнуть ходе аварийно-спасательных работ, например, вспышка инфекционных заболеваний из-за некачественной воды, спасение людей с оторвавшейся от берега льдины, столкновение судов в одной из акваторий и пожар в доме, отрезанной водой от «большой земли».

В рамках учений была также организована выставка современной спасательной техники и оборудования.

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#подтопление
#рузский городской округ
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