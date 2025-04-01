Сотрудники Красногорской теплосети побеседовали с участниками СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Ветераны боевых действий Антон Киселенко и Виталий Рузавин рассказали сотрудникам Красногорской теплосети о жизни до и после спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Участники СВО в неформальной обстановке поделились фактами из своего боевого опыта, рассказали, как складывается жизнь после возвращения. Бывший журналист Антон признался, что для него наступил новый, интересный жизненный этап. Впрочем, ещё свежи воспоминания о военных буднях, сплочённой команде и чувствах к врачу, которая помогала встать на ноги после ранения. Эти чувства перешли в нежные и крепкие отношения», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Участники беседы отметили, что такие встречи необходимы не только в образовательных учреждениях, но и на предприятиях.
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