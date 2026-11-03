В Красногорске построят многоквартирный дом с детско-взрослой поликлиникой
Дом на 923 квартиры со встроенной детско-взрослой поликлиникой на 102 посещения в смену построят в составе жилого комплекса «Гранель Аникеевский» на территории красногорского микрорайона Опалиха. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Здание общей площадью более 59 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти 14-этажных секций, в каждой из которых предусмотрен подземный этаж.
«Поликлиника займёт около 560 квадратных метров. Предполагается, что она будет работать в две смены, что позволит удвоить число пациентов за сутки», — говорится в сообщении.В доме разместят также 17 магазинов, ателье, салон красоты, клуб и два кафе.
В социальную инфраструктуру ЖК войдёт также детсад на 122 места. Девелопер возведёт его за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.