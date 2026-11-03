В Павловском Посаде обсудили развитие местной промышленности

03 ноября 2026, 09:06

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Заседание Совета руководителей промышленных предприятий Павлово-Посадского городского округа состоялось в начале ноября. Участие в мероприятии принял временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Криворучко. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В программу мероприятия вошла экскурсия по заводу «Ультрадекор». Компания является мировым лидером по производству стеновых панелей, мебельных плит и ламинированных полов. Продукция поставляется по всей России. В настоящее время идёт работа по расширению производства: на предприятии строят новые корпуса.





«На заседании совета собравшиеся обсудили актуальные вопросы и обозначили задачи, в решении которых нужна поддержка властей. Это развитие инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата и подготовка кадров», — говорится в сообщении.