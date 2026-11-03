В Павловском Посаде обсудили развитие местной промышленности
Заседание Совета руководителей промышленных предприятий Павлово-Посадского городского округа состоялось в начале ноября. Участие в мероприятии принял временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Криворучко. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В программу мероприятия вошла экскурсия по заводу «Ультрадекор». Компания является мировым лидером по производству стеновых панелей, мебельных плит и ламинированных полов. Продукция поставляется по всей России. В настоящее время идёт работа по расширению производства: на предприятии строят новые корпуса.
«На заседании совета собравшиеся обсудили актуальные вопросы и обозначили задачи, в решении которых нужна поддержка властей. Это развитие инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата и подготовка кадров», — говорится в сообщении.Всего на территории Павлово-Посадского округа расположены 109 предприятий, в том числе 16 крупных и средних. Диалог с муниципальным руководством помогает их стабильной работе и росту.