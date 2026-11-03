Готовность школы на 1100 мест в люберецком ЖК «Томилино Парк» превысила 80%
Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе жилого комплекса «Томилино Парк» на территории округа Люберцы. В настоящее время её готовность составляет 83%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Строительство ведётся за счёт девелопера. Школа станет третьей в ЖК. Две другие — на 1 100 и на 900 мест — уже работают.
«Новое учебное заведение откроется в западной части квартала. В трёхэтажном здании площадью 13 тысяч квадратных метров разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские, актовый зал с гримуборной и костюмерной, два спортивных зала с душевыми и раздевалками, хореографический зал, библиотечно-информационный центр, столовую с пищеблоком и медпункт», — говорится в сообщении.На пришкольной территории оборудуют спортивные площадки, места для тихого отдыха и учебно-опытный участок для практических занятий ботаникой.