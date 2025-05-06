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В Красногорске провели субботник в рамках проекта «Чистая страна»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Субботник в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна» провели в Красногорске в первые майские выходные недалеко от местного отделения партии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в субботники приняли партийцы и активисты «Молодой гвардии». Они очистили территорию от пластиковых и стеклянных бутылок, одноразовой посуды, упаковок от различных снеков и прочего бытового мусора.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Работа по территории муниципалитета привидению в порядок будет продолжена.

«Впереди у нас 9 Мая, и мы планируем убраться ещё в других местах. Продолжаем заботиться об окружающей среде», — сказал председатель Совета депутатов округа Красногорск, координатор партпроекта «Чистая страна» Сергей Трифонов.
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#красногорск
#субботник
#единая россия
Губернатор Воробьёв поздравил около 360 ветеранов с наступающим Юбилеем Победы
06 мая 2025, 18:44

Андрей Воробьёв (в центре)(Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветеранов с наступающим 80-летием Великой Победы и с Днём воинской доблести Подмосковья. На торжественное мероприятие в Доме правительства региона собрались 360 человек.
В зал пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий, семьи погибших бойцов и представители ветеранских организаций.
«Сегодня здесь собрались наши ветераны, наши герои, наше молодое поколение – люди с боевыми наградами, с трудовыми орденами. Для меня большая честь видеть вас, общаться с вами. Всегда и во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы не приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлечённость наших детей, понимание, что сделали предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой. Неслучайно наш президент всегда особо подчёркивает труд ветеранских движений и их роль. Хочу поздравить всех с наступающим Днём Победы», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор напомнил, что сейчас в области – более 400 участников Великой Отечественной войны. Есть и те, кто работал в тылу, прошёл блокаду Ленинграда. В войне участвовали более 1 млн 120 тыс. жителей Подмосковья. Сейчас в регионе – более 17,7 тыс. ветеранов, свыше 400 из которых – фронтовики.
«Мы гордимся тем, что в нашем регионе ежегодно растет число музеев и мемориальных объектов, увековечивающих ратные и трудовые свершения фронтовиков и наследников Великой Победы, в том числе участников спецоперации. Сегодня вместе с ветеранами здесь их воспитанники, наша молодёжь, настоящие патриоты, герои СВО, достойно продолжающие лучшие боевые и трудовые традиции поколений победителей, участников боевых действий», – сказал председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди собравшихся на мероприятие был ветеран Владо Душанович Зрнич, который живёт в подмосковном Щёлкове. Он воевал против фашизма.
«Я серб, воевал в партизанских отрядах и в Народно-освободительной армии Югославии. Вступил в борьбу с фашизмом в 12 лет. Был сыном полка, потом выполнял большую работу во взводе, в роте. Как-то вынес с поля боя молодую сестричку, ходил в разведку за линию фронта. А уже в 1945-м я воспитывал молодёжь, новобранцев», – рассказал Зрнич.
В этом году троим подмосковным ветеранам было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области»: 100-летней Александре Семёновне Алёшиной из Орехово-Зуево, которая подготовила более 20 женщин-снайперов, участнику обороны Москвы, Курской битвы и Висло-Одерской операции Александру Григорьевичу Золотову из Балашихи и Николаю Ивановичу Козлову из Серпухова. Кавалер двух орденов Красной звезды прошёл от Москвы до Кенигсберга, был четырежды ранен.
«Наши ветераны проводят шефскую работу в образовательных организациях, внося значительную лепту в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи. Очень важно сохранить историческую память, не забывать бессмертные боевые и трудовые подвиги нашего народа – и былые и современные. В этом ветераны видят свой главный долг, - отметил председатель Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Мособлдумы Виталий Куприянович Павличенко.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор вручил областные награды представителям местных ветеранских организаций, в числе которых – Валерий Сергеевич Нечай из Реутова, Любовь Николаевна Петрова из Звенигорода и Сергей Васильевич Фролов из Шатуры. Награждён также начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн городского округа Солнечногорск Сергей Юрьевич Яроцкий.
«Эта награда – оценка всего коллектива, в котором я имею честь работать, заслуга всего муниципалитета. Я сам доставляю гуманитарные грузы в зону СВО, помогаю ребятам выполнять свой воинский долг. Хочу пожелать им той силы и уверенности, которая была у наших ветеранов в годы Великой Отечественной войны», – отметил председатель ветеранской организации муниципального округа Шатура Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Фролов.
К 80-летию Победы инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники и вдовы получат от государства по 80 тыс. рублей, а труженики тыла и совершеннолетние узники – по 55 тыс. Кроме того, от Подмосковья инвалидам и участникам Великой войны выплатят по 70 тыс. рублей, вдовам, труженикам тыла, блокадникам и жителям осаждённых городов – по 40 тыс. Всем фронтовикам также вручили сертификаты на 30 тыс. рублей для покупки электроники.

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В Красногорске поздравили ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин»
06 мая 2025, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Депутат Московской областной думы Роман Володин, руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов и начальник управления внутренних дел по Красногорску Дмитрий Богомолов навестили ветеранов Великой Отечественной войны — Ксенофонта Зуева, Николая Воротилина и Василия Коренева, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Подполковник и штурман дальней авиации Ксенофонт Зуев начал службу в 1943 году. Николай Воротилин сражался в составе 2-й Гвардейской миномётной дивизии, принимал участие в Сталинградской битве, на Курской дуге и в штурме Берлина. Василий Коренев командовал миномётной батареей и прошёл с боями через несколько фронтов с начала войны в 1941 году.

Недавно всем троим ветеранам присвоено звание «Почётный гражданин городского округа Красногорск».

«Поклон и искренние слова благодарности нашим ветеранам. Эти люди – наша гордость, пример мужества и отваги, искренней любви к родной земле, к своей Отчизне, которые с честью и доблестью исполнили долг», —
отметил Роман Володин.

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#9 мая
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Восемь ветеранов-фронтовиков из Дубны стали почётными гражданами города
06 мая 2025, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Звание «Почётный гражданин Дубны» присвоили восьми местными ветеранам Великой Отечественной войны во исполнение указа президента Российской Федерации и по решению городского Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в выездной церемонии смогли принять трое героев. Нагрудной знак им вручил глава Дубны Максим Тихомиров.

«Благодарю каждого из вас за самоотверженный труд, за решимость, терпение и стремление быть свободными и дарить свободу нам, будущему поколению», — сказал ветеранам Максим Тихомиров.
В свою очередь, участник Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Порошин поблагодарил за проявленное внимание президента страны и окружные власти.

В городе также открыли мемориальную доску с именами ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин Дубны».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

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Пляж «Рублёво» в Красногорске примет первый «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест»
06 мая 2025, 17:12

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

14 июня на пляже «Рублёво» в Красногорске состоится первый летний фестиваль «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест», приуроченный ко Дню России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участников и гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы, тренировки на баланс-бордах, конкурсы и развлечения для всей семьи, а также концерт кавер-группы.

Все желающие смогут поучаствовать в сап-заездах и посоревноваться в номинациях: «Лучший патриотический костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая спортивная семья», «Самая креативная команда» и «Мисс сап».

Ключевым событием фестиваля станут всероссийские соревнования по техническому рейсу на сап-досках. К участию допускаются спортсмены старше 14 лет с квалификацией не ниже третьего разряда, юниоры до 19 лет с юношеским разрядом, а также взрослые любители от 18 лет. Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч рублей.

Организаторами мероприятия выступают министерство физической культуры и спорта Московской области, министерство спорта России и Российская федерация серфинга. Фестиваль проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Регистрация участников уже открыта на сайте. Дата проведения: 14 июня 2025 года.

Место: Московская область, городской округ Красногорск, 1-й км Мякининского шоссе, пляж «Рублёво».

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Любовь Макеева из Подмосковья завоевала серебро на соревнованиях по боксу
06 мая 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительница Московской области Любовь Макеева заняла второе место на XXIV всероссийских соревнований по боксу «Памяти тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Любовь Макеева, выступающая в весовой категории 60 килограммов, выиграла серебряную медаль. На высшую ступень пьедестала в этой категории поднялась спортсменка из Ярославской области, а третье место разделили представительницы Нижегородской области и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
XXIV всероссийские соревнования по боксу «Памяти тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин проходили в Твери с 28 апреля по 4 мая, участие в турнире приняли 90 спортсменов из 24 регионов.

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