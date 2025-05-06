В Красногорске провели субботник в рамках проекта «Чистая страна»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Субботник в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна» провели в Красногорске в первые майские выходные недалеко от местного отделения партии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в субботники приняли партийцы и активисты «Молодой гвардии». Они очистили территорию от пластиковых и стеклянных бутылок, одноразовой посуды, упаковок от различных снеков и прочего бытового мусора.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Работа по территории муниципалитета привидению в порядок будет продолжена.
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Работа по территории муниципалитета привидению в порядок будет продолжена.
«Впереди у нас 9 Мая, и мы планируем убраться ещё в других местах. Продолжаем заботиться об окружающей среде», — сказал председатель Совета депутатов округа Красногорск, координатор партпроекта «Чистая страна» Сергей Трифонов.Читайте также:
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Лев Каштанов