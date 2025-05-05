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Красногорский коллектив взял Гран-при Международного конкурса-фестиваля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Коллектив из Красногорска завоевал Гран-при XXV Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс «Сокровища Карелии» состоялся в Петрозаводске и собрал исполнителей со всей страны. Одним из участников стал красногорский образцовый коллектив «Студия народного танца «Карнавал». Осенью прошлого года старшая группа студии выиграла грант на 25 тыс. рублей на конкурсе в Сочи. Это стало важным шагом для подготовки нового конкурсного репертуара», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В новых танцах приняли участие все исполнители группы. Например, танец «Ковано колесо» исполнили 18 человек, «Девицы-затейницы» – 15 девочек.

В Карелии коллектив был удостоен Гран-при в номинации «Народный танец» за композиции «Ковано колесо» и «Поозёрские замалёвки». Многие участники ансамбля стали лауреатами I степени.

В номинации «Лучший руководитель» первенствовал наставник образцового коллектива студии народного танца «Карнавал» Андрей Сапронов.

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#танцы
#подмосковье
#московская область
В Старой Купавне отремонтируют детский сад на улице Чапаева
05 мая 2025, 17:59

Фото: istockphoto.com/Tatsiana Volkava

Здание дошкольного отделения Центра образования №25 планируют капитально отремонтировать в городе Старая Купавна Богородского городского округа, подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание детского сада общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: Старая Купавна, улица Чапаева, дом №14. Ремонт должен быть завершён в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 254 миллиона 476 тысяч 742 рубля 36 копеек. Заявки принимаются до 16 мая.

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#капитальный ремонт
#капремонт
#богородский городской округ
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Подмосковным ветеранам напомнили об услугах бесплатного такси
05 мая 2025, 17:32

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ветераны Московской области могут бесплатно воспользоваться такси, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Ещё с 2017 года на постоянной основе организован бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных в регионе, и сопровождающих их.
Особенно эта услуга актуальна в преддверии 9 мая, отметили в ведомстве.
«Чтобы заказать бесплатное такси, ветерану или его близким нужно позвонить по номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. Необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год его рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что воспользоваться бесплатным проездом на такси в любое время могут только участники войны, которые внесены в список органов соцзащиты населения Подмосковья.

После оформления заказа придёт подтверждение с госномером, маркой и цветом автомобиля. Звонки принимают с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.

В Минтрансе добавили, что суммарная стоимость поездок за месяц не должна превышать 1 тыс. рублей, а их число не ограничено.

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#подмосковье
#московская область
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Предприниматель построит в Электроуглях деревообрабатывающее предприятие
05 мая 2025, 17:13

Фото: iStock / SeventyFour

В Электроуглях Богородского городского округа появится новый производственно-складской объект. В его строительство инвестирует индивидуальный предприниматель, развивающий деревообрабатывающее производство, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Проект реализуется на участке, переданном предпринимателю в льготную аренду. Инвестиции составят 70 млн рублей.
«Это уже второй проект предпринимателя, который будет реализован при имущественной поддержке региона. В прошлом году инвестор уже начал строительство деревообрабатывающего производства. Суммарный объем инвестиций в оба проекта – 135 млн рублей. В результате их реализации будет создано около 20 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На производстве будут выпускать обрезную доску и строительный брус. Заказчики – деревообрабатывающие предприятия, сети по продаже пиломатериалов, предприятия деревянного домостроения.
«Это уже второй участок, предоставленный индивидуальному предпринимателю под инвестпроект. Всего в аренде у инвестора теперь 0,7 га. Он намерен возвести производственно-складской комплекс площадью 1 тыс. кв. м», – добавил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Как напомнили в министерстве, подобрать земельный участок в регионе под инвестпроект можно на инвестиционной карте.

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#строительство
#производство
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Команда Подмосковья одержала победу на всероссийских соревнованиях по регби-7
05 мая 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области завоевали золотую медаль всероссийских соревнований «Весенний турнир» по регби-7 среди женщин до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В полуфинале подмосковная команда встретилась с командой Татарстана, мачт закончился с разгромным счётом в пользу Московской области: 43:0. В финале представительницы Подмосковья сыграли со столичными спортсменками и выиграли у них со счётом 14:12. А третье место заняла команда из Краснодарского края», — говорится в сообщении.
«Весенний турнир» по регби-7 проходил 4 мая в Зеленограде. В соревнованиях приняли участие семь команд — из Подмосковья, Москвы, Дагестана, Татарстана, Краснодарского края, Ростовской и Челябинской областей.

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В Наро-Фоминске прошёл окружной фестиваль «Встреча поколений»
05 мая 2025, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Парке Победы в Наро-Фоминске прошёл второй окружной фестиваль «Встреча поколений». Для гостей праздника подготовили ярмарку, мастер-классы, тематические фотозоны, выставку и многое другое, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Молодёжный казачий клуб «Атаман» организовал мастер-классы по полевой тактической медицине, сборке и разборке оружия, симулятор по управлению беспилотниками. Мероприятие посетили руководители окружной администрации. Члены благотворительного фонда «Мы едины» вручили главе Наро-Фоминского городского округа Роману Шамнэ в подарок округу «Розу Донбасса», выкованную из осколков снарядов кузнецом из Донецка Виктором Михалёвым. Он изготовил уже сотни роз, которые разлетелись по всему миру», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

На фестивале наградили самых достойных представителей молодёжных общественных организаций. Почетными наградами были отмечены и победители художественного конкурса «Вместе за наших», участники военно-патриотических соревнований «Наша сила в единстве», организаторы благотворительной ярмарки.

В программу фестиваля была включена и большая культурная программа. А в завершение мероприятия состоялась закладка капсулы времени с посланиями потомкам. Её планируется вскрыть на 100-летие Великой Победы.

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