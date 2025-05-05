Красногорский коллектив взял Гран-при Международного конкурса-фестиваля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Коллектив из Красногорска завоевал Гран-при XXV Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс «Сокровища Карелии» состоялся в Петрозаводске и собрал исполнителей со всей страны. Одним из участников стал красногорский образцовый коллектив «Студия народного танца «Карнавал». Осенью прошлого года старшая группа студии выиграла грант на 25 тыс. рублей на конкурсе в Сочи. Это стало важным шагом для подготовки нового конкурсного репертуара», – отметили в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В новых танцах приняли участие все исполнители группы. Например, танец «Ковано колесо» исполнили 18 человек, «Девицы-затейницы» – 15 девочек.
В Карелии коллектив был удостоен Гран-при в номинации «Народный танец» за композиции «Ковано колесо» и «Поозёрские замалёвки». Многие участники ансамбля стали лауреатами I степени.
В номинации «Лучший руководитель» первенствовал наставник образцового коллектива студии народного танца «Карнавал» Андрей Сапронов.
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