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В Красногорске поздравили ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Депутат Московской областной думы Роман Володин, руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов и начальник управления внутренних дел по Красногорску Дмитрий Богомолов навестили ветеранов Великой Отечественной войны — Ксенофонта Зуева, Николая Воротилина и Василия Коренева, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Подполковник и штурман дальней авиации Ксенофонт Зуев начал службу в 1943 году. Николай Воротилин сражался в составе 2-й Гвардейской миномётной дивизии, принимал участие в Сталинградской битве, на Курской дуге и в штурме Берлина. Василий Коренев командовал миномётной батареей и прошёл с боями через несколько фронтов с начала войны в 1941 году.

Недавно всем троим ветеранам присвоено звание «Почётный гражданин городского округа Красногорск».

«Поклон и искренние слова благодарности нашим ветеранам. Эти люди – наша гордость, пример мужества и отваги, искренней любви к родной земле, к своей Отчизне, которые с честью и доблестью исполнили долг», —
отметил Роман Володин.

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#красногорск
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#ветер
#день победы
#9 мая
#награда
Восемь ветеранов-фронтовиков из Дубны стали почётными гражданами города
06 мая 2025, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Звание «Почётный гражданин Дубны» присвоили восьми местными ветеранам Великой Отечественной войны во исполнение указа президента Российской Федерации и по решению городского Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в выездной церемонии смогли принять трое героев. Нагрудной знак им вручил глава Дубны Максим Тихомиров.

«Благодарю каждого из вас за самоотверженный труд, за решимость, терпение и стремление быть свободными и дарить свободу нам, будущему поколению», — сказал ветеранам Максим Тихомиров.
В свою очередь, участник Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Порошин поблагодарил за проявленное внимание президента страны и окружные власти.

В городе также открыли мемориальную доску с именами ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин Дубны».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

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#максим тихомиров
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#день победы
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Пляж «Рублёво» в Красногорске примет первый «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест»
06 мая 2025, 17:12

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

14 июня на пляже «Рублёво» в Красногорске состоится первый летний фестиваль «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест», приуроченный ко Дню России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участников и гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы, тренировки на баланс-бордах, конкурсы и развлечения для всей семьи, а также концерт кавер-группы.

Все желающие смогут поучаствовать в сап-заездах и посоревноваться в номинациях: «Лучший патриотический костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая спортивная семья», «Самая креативная команда» и «Мисс сап».

Ключевым событием фестиваля станут всероссийские соревнования по техническому рейсу на сап-досках. К участию допускаются спортсмены старше 14 лет с квалификацией не ниже третьего разряда, юниоры до 19 лет с юношеским разрядом, а также взрослые любители от 18 лет. Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч рублей.

Организаторами мероприятия выступают министерство физической культуры и спорта Московской области, министерство спорта России и Российская федерация серфинга. Фестиваль проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Регистрация участников уже открыта на сайте. Дата проведения: 14 июня 2025 года.

Место: Московская область, городской округ Красногорск, 1-й км Мякининского шоссе, пляж «Рублёво».

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Любовь Макеева из Подмосковья завоевала серебро на соревнованиях по боксу
06 мая 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительница Московской области Любовь Макеева заняла второе место на XXIV всероссийских соревнований по боксу «Памяти тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Любовь Макеева, выступающая в весовой категории 60 килограммов, выиграла серебряную медаль. На высшую ступень пьедестала в этой категории поднялась спортсменка из Ярославской области, а третье место разделили представительницы Нижегородской области и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
XXIV всероссийские соревнования по боксу «Памяти тверских боксеров и тренеров» среди мужчин и женщин проходили в Твери с 28 апреля по 4 мая, участие в турнире приняли 90 спортсменов из 24 регионов.

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В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы
06 мая 2025, 16:51

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

На еженедельном оперативном совещание в Павлово-Посадском городском округе обсудили организацию торжественных событий по случаю Дня Победы. Совещание провёл глава муниципалитета Денис Семёнов, сообщили в пресс-службе администрации.
«9 мая состоится возложение цветов к памятникам и обелискам: в 10:00 – у памятника павшим землякам в Электрогорске, в полдень – в Парке Победы Павловского Посада. В 12:20 от парка стартуют авто-, мото- и велопробеги по памятным местам. С 11 до 18 часов в парках Павловского Посада и Электрогорска для жителей и гостей пройдёт праздничная программа «Подвиг. Победа. Память». Состоятся концерты, акция «Вальс Победы». Будет работать полевая кухня, пройдёт сбор гуманитарной помощи», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

Вечером, с 18 часов до 22 часа, жителей и гостей пригласят на концерты на городском бульваре в Электрогорске и на площади Революции – в Павловском Посаде. На сцену выйдут заслуженная артистка России Марина Девятова, ансамбли Минобороны и ВДВ.
«В этом юбилейном году мы решили не проводить фейерверк. Это время требует особого, уважительного отношения и вдумчивого подхода. Делаем акцент на добрых делах, словах благодарности и памяти, патриотическом воспитании молодёжи», – сказал Семёнов.
Обсудили на совещании и техническую готовность служб к непогоде – согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается мокрый снег. Мособлэнерго поручено мобилизовать все силы и быть в полной готовности к возможным технологическим инцидентам, чтобы обеспечить жителей электричеством.

Помимо этого, было дополнительно доложено о завершении ремонта памятников и скором окончании установки праздничных конструкций.

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Сообщения о борщевике в Подмосковье стали принимать круглосуточно
06 мая 2025, 16:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Голосовой помощник подключили в мае к горячей линии Минсельхозпрода Московской области по борщевику, благодаря этому звонки с информацией об обнаружении мест произрастания этого опасного сорняка теперь принимаются круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства.
«Голосовой помощник, созданный с использованием технологии искусственного интеллекта, круглые сутки принимает информацию о борщевике обрабатывает её, а сложные задачи передаёт операторам», — отмечается в сообщении.
Звонки на подмосковную горячую линию по борщевику принимаются по телефонам: 7-800- 550-65-22 и 7-495-668-01-25.

Первый этап обработки Подмосковья от борщевика стартовал в мае и продлится до середины июня, а повторная обработка будет проводиться с конца июня по сентябрь. В план по обработке включено свыше 23.6 тыс. га муниципальных земель. Удалением борщевика на частных территориях должны заниматься владельцы участков.

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#московская область
#подмосковье
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