В Красногорске поздравили ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин»

Депутат Московской областной думы Роман Володин, руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов и начальник управления внутренних дел по Красногорску Дмитрий Богомолов навестили ветеранов Великой Отечественной войны — Ксенофонта Зуева, Николая Воротилина и Василия Коренева, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Поклон и искренние слова благодарности нашим ветеранам. Эти люди – наша гордость, пример мужества и отваги, искренней любви к родной земле, к своей Отчизне, которые с честью и доблестью исполнили долг», —отметил Роман Володин.
Читайте также:
Восемь ветеранов-фронтовиков из Дубны стали почётными гражданами города
В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы
В Подольске к 80-летию Победы украсили более 20 городских локаций
Дайана Хусинова