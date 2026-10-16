В красногорском ЖК «Гранель Ильинойс» строят третий жилой дом
Дом №3 строят в жилом комплексе «Гранель Ильинойс» на территории Красногорска. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Дом будет многоэтажным, в его состав входят два корпуса.
«В настоящее время в обоих корпусах заканчивается устройство монолитного фундамента. Продолжается установка вертикальных конструкций ниже нулевой отметки и плит перекрытия», — говорится в сообщении.В составе ЖК уже построены дома №1 и №2. На первых этажах открыты магазины, аптеки, кафе и пекарни. Во дворах установлены детские и спортивные площадки. Кроме того, работает детский сад на 250 мест. Девелопер возвёл его за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.