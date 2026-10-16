В северном Подмосковье за неделю вывезли более 232 тысяч кубометров отходов

16 октября 2026, 09:15

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 232 тысяч кубометров ТКО вывез за неделю Сергиево-Посадский региональный оператор по обращению с отходами с контейнерных площадок территорий, входящих в его зону обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Наибольший объём отходов за неделю собрали в городском округе Мытищи — более 43 тысяч кубометров. В Пушкинском округе вывезли свыше 35 тысяч кубометров, в Дмитровском округе — более 33 тысяч, а в Химках — свыше 32 тысяч кубометров.



В Сергиево-Посадском округе объём вывоза превысил 27 тысяч кубометров. В Королёве специалисты собрали более 21 тысячи кубометров ТКО. Ещё свыше 12 тысяч кубометров вывезли в Долгопрудном, а более 11 тысяч — в Лобне. В Дубне и Талдомском округе показатели составили более 7 тысяч кубометров в каждом.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Отдельная часть работы — ликвидация мусорных навалов, появившихся вне специально оборудованных площадок. За неделю специалисты убрали около 12 тысяч кубометров несанкционированных скоплений. Кроме того, вывезли свыше 42 тысяч кубометров крупногабаритных отходов. К этой категории относятся, например, мебель и другие большие предметы, которые нельзя оставлять в обычных контейнерах.



В министерстве отметили, что стихийные свалки создают не только неприятное впечатление и портят облик населённых пунктов. Такие скопления мусора могут представлять опасность для окружающей среды. За незаконное размещение отходов предусмотрены штрафы. Жителям рекомендуют пользоваться предназначенными для сбора отходов площадками и соблюдать правила обращения с крупногабаритными предметами.



Если у жителей возникают вопросы по услуге «Обращение с ТКО», можно обратиться в контакт-центр регионального оператора по телефону +7 (495) 568-06-22. Специалисты проконсультируют по вопросам обслуживания и помогут получить необходимую информацию.



Важной частью стабильной работы отрасли остаётся своевременная оплата услуги. Об этом напомнил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.





«Задолженность отдельных жителей увеличивает нагрузку на добросовестных плательщиков. Оплата за обращение с отходами является обязательной, а недополученные средства сокращают возможности для инвестиций в развитие инфраструктуры», — сказал Даниленко.