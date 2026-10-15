В Подмосковье рассматривают иск о возмещении 50 миллиардов рублей за порчу земли
Минэкологии Московской области привлекли к участию в процессе по иску администрации Богородского округа к организаторам незаконного бизнеса по захоронению отходов в районе деревни Вишняково. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Истец добивается возмещения около 50 миллиардов рублей за ущерб, причинённый в результате преступной деятельности. История началась в 2016 году после возбуждения уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности.
«Организатором нарушения стал руководитель компании, который привлёк к незаконной деятельности своего сына и других лиц. Они организовали незаконный приём отходов, которые размещали в карьере, где ранее добывался песок. Тех, кто прибегал к их услугам, они заверяли, что действуют на основании лицензии, и принятые отходы будут направлены в законные места размещения. В реальности этого не происходило», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Ногинский городской суд Московской области признал обоих соучастников виновными. При последнем рассмотрении обстоятельств дела в суде была назначена повторная экспертиза. Эксперты установили, что объём размещённых отходов составляет 1,2 млн кубометров, а общая масса превышает два миллиона тонн. Размер причинённого почвам вреда, рассчитанный по результатам повторной судебной экспертизы, составил 50 миллиардов рублей.
Администрация добивается возмещения.