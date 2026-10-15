В Подмосковье рассматривают иск о возмещении 50 миллиардов рублей за порчу земли

15 октября 2026, 23:11

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Минэкологии Московской области привлекли к участию в процессе по иску администрации Богородского округа к организаторам незаконного бизнеса по захоронению отходов в районе деревни Вишняково. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Истец добивается возмещения около 50 миллиардов рублей за ущерб, причинённый в результате преступной деятельности. История началась в 2016 году после возбуждения уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности.

«Организатором нарушения стал руководитель компании, который привлёк к незаконной деятельности своего сына и других лиц. Они организовали незаконный приём отходов, которые размещали в карьере, где ранее добывался песок. Тех, кто прибегал к их услугам, они заверяли, что действуют на основании лицензии, и принятые отходы будут направлены в законные места размещения. В реальности этого не происходило», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.