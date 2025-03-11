Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В красногорском ЖК «Квартал Строгино» продолжается строительство детского сада

В красногорском ЖК «Квартал Строгино» продолжается строительство детского сада

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В городском округе Красногорск продолжается строительство детского сада в рамках развития инфраструктуры жилого комплекса «Квартал Строгино». В настоящее время монолитный каркас здания готов на 70%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Завершение монолитных работ запланировано на ближайшие месяцы, после чего начнётся кладка стен и возведение внутренних перегородок. На данный момент готовность объекта составляет 24%, что позволит ввести его в эксплуатацию одновременно с первой очередью жилого корпуса №1.

Трёхэтажное здание общей площадью около 2,5 тысячи квадратных метров рассчитано на пять детских групп. Внутри предусмотрены все условия для комфортного пребывания воспитанников: физкультурный и музыкальный залы, универсальный класс для творческих занятий, медицинский и логопедический кабинеты, а также современный пищеблок с горячим и холодным цехами. У входа оборудуют колясочную и пост охраны.

На территории детского сада обустроят пять игровых площадок с развивающими элементами, песочницами, качелями и горками. По периметру участка установят ограждение.

В рамках строительства ЖК «Квартал Строгино» предусмотрено возведение четырёх жилых корпусов, школы на 1100 учеников и двух детских садов общей вместимостью 425 мест. Первую очередь объектов планируется сдать одновременно с образовательной инфраструктурой. В дальнейшем в комплексе также появится поликлиника для детей и взрослых.

Читайте также:

На юбилейном красногорском турнире КВН победила команда гимназии №6

В Красногорске новосибирский цирк-шапито устроил бесплатное шоу для семей участников СВО

В больницу Красногорска поступило новое современное оборудование
#жк
#красногорск
#детский сад
#подмосковье
#строительство
#подмосковные стройки
На юбилейном красногорском турнире КВН победила команда гимназии №6
11 марта 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Тридцатый турнир команд КВН завершился в городском округе Красногорск, за победу боролись пять команд, представляющих разные учебные заведения округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире приняли команды Стартап 18», «Даёшь молодёжь», «Импульс», «Степень свободы» и «Забавное будущее». Ребята шутили, танцевали и пели. Их выступления оценивало жюри, в которое вошли деятели культуры, участники КВН, а также представители окружной администрации», — говорится в сообщении.
Победу на юбилейном турнире завоевала команда «Степень свободы» из гимназии №6. Участникам вручили Кубок чемпиона, а также сертификат на 50 тысяч рублей. На второе место вышла команда «Импульс» от местного Молодёжного центра, а третье остальные участники финала разделили третье место. Призёрам также вручили денежные сертификаты от администрации округа.

Читайте также:

В Красногорске новосибирский цирк-шапито устроил бесплатное шоу для семей участников СВО

В больницу Красногорска поступило новое современное оборудование

Власти Красногорска провели встречу с сотрудниками одного из предприятий округа
#красногорск
#квн
#турнир
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный пенсионер дал отпор нацелившимся на его квартиру мошенникам
11 марта 2025, 16:35

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Телефонные мошенники попытались вынудить 72-летнего жителя подмосковного Егорьевска продать его квартиру и передать им полученные за неё деньги — 2,5 млн рублей, но мужчина вовремя понял, с чем столкнулся, и обратился в полицию, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Афера началась с того, что пенсионеру позвонил неизвестный и начал убеждать, что его недвижимостью собираются завладеть мошенники. И чтобы «уберечь» имущество, его нужно срочно продать и передать вырученные деньги курьеру, который положит их на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.
Пенсионер догадался, что имеет дело с мошенниками и обратился в полицию. Дальнейшая операция проходила под контролем полицейских. При передаче муляжа денег они задержали курьера мошенников — 19-летнего жителя Новосибирска.

Читайте также:

Российские банки стали терять миллионы в день из-за хакерских SMS

В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал: подробности

AFP: боевики взяли в заложники 450 человек в поезде в Пакистане
#егорьевск
#мошенники
#мошенничество
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья приглашают на вебинар по безопасным онлайн-покупкам
11 марта 2025, 16:19

Фото: istockphoto.com/oatawa

Семинар, посвящённый безопасным покупкам и продажам в интернете, состоится 20 марта в рамках проекта по противодействию телефонному и кибермошенничеству «Перезвони Сам», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Семинар «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?» состоится 20 марта, начало в 11:00. Онлайн-трансляция будет проходить в открытом доступе на платформе «VK Видео», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время доступны записи прошедших ранее семинаров на темы: «Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей» и «Мошенничество при покупке машины». Кроме того, много полезной информации по защите от мошенников размещено на сайте проекта «Перезвони Сам».

Читайте также:

Россиян предупредили о способе кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном

Лариса Долина поверила мошенникам после видео допроса на фоне флага России и портрета Путина

«Нас шантажируют!»: певица Ханна заявила, что взломавшие её аккаунт мошенники требуют 4,5 млн рублей
#мингосуправления мо
#мошенники
#мошенничество
#вебинар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре стартовал конкурс детских рисунков для фестиваля «Жёлтый слон»
11 марта 2025, 16:06

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Конкурс детских рисунков проводит Шатурский библиотечно-информационный центр в рамках семейного фестиваля «Жёлтый слон», к участию приглашаются ребята в возрасте от пяти до десяти лет, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
«На конкурс принимаются рисунки на тему «Желтый слон едет на дачу» в формате А4 или А3. Выбор техники исполнения остается на усмотрение художника: можно использовать фломастеры, карандаши, гуашь акварель или любые другие материалы», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Готовую работу, а также приложенную к ней распечатанную заявку нужно до 25 марта принести в Шатурскую библиотеку по адресу: город Шатура, проспект Маршала Борзова, дом №4/34.

Награждение победителей состоится на фестивале «Желтый слон» 29 марта.

Положение о конкурсе размещено на официальной странице Шатурской библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также:

Юной шатурянке, разбившей копилку ради бойцов СВО, подарили билет на «Остров Мечты»

Две части города Шатура свяжут новой автодорогой

Шатурские школьницы завоевали награды областного художественного конкурса
#конкурс
#шатура
#рисунки
#дети
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В женском турнире по стрельбе в Рузе приняли участие 20 команд
11 марта 2025, 16:01

Фото: пресс-служба Рузского м.о.

Ежегодный турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женских команд, посвященный Международному женскому дню, состоялся в подмосковной Рузе, за победу соревновались 20 команд из Рузского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам соревнований первое место турнира завоевала команда «Вижу цель» (КСП). На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда «Яблочки» (Управление спорта Рузского муниципального округа) и бронзу завоевала команда «Ласточки», представляющая окружное МБУ «Благоустройство», — говорится в сообщении.
Кроме того, лучшим стрелком турнира была признана Лариса Бурова из команды «Вижу цель», которая набрала в ходе соревнований 47 очков.

Победителей и призёров турнира наградили кубками, медалями и грамотами.

Читайте также:

Боксёр Богданов из Подмосковья победил на Кубке мира среди юниоров

«Динамо» ждёт Овечкина: хоккеист заявил о возможном завершении карьеры в НХЛ и возвращении в Москву

В Балашихе проведут всероссийский турнир по боксу на призы Виктора Агеева
#спорт
#рузский городской округ
#стрельба
#турнир
Следите за нашими новостями
в удобном формате