В красногорском ЖК «Квартал Строгино» продолжается строительство детского сада

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В городском округе Красногорск продолжается строительство детского сада в рамках развития инфраструктуры жилого комплекса «Квартал Строгино». В настоящее время монолитный каркас здания готов на 70%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На территории детского сада обустроят пять игровых площадок с развивающими элементами, песочницами, качелями и горками. По периметру участка установят ограждение.
В рамках строительства ЖК «Квартал Строгино» предусмотрено возведение четырёх жилых корпусов, школы на 1100 учеников и двух детских садов общей вместимостью 425 мест. Первую очередь объектов планируется сдать одновременно с образовательной инфраструктурой. В дальнейшем в комплексе также появится поликлиника для детей и взрослых.
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Дайана Хусинова