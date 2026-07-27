В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию два новых дома
Два корпуса последней очереди жилого комплекса «Тетрис» в Красногорске — №4 и №7 — ввели в эксплуатацию. Выдача ключей собственникам квартир начнётся в августе. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Процедура передачи квартир стартует на будущей неделе — 3 августа. Первыми приглашаются владельцы жилья в корпусе №7.
«Записаться на выдачу ключей можно через приложение «Dispex Дом». Ссылка на него есть на сайте застройщика — ГК «Садовое кольцо». Кроме того, дату и время осмотра и приемки квартиры покупатель может согласовать по телефону: 8-800-350-15-31», — говорится в сообщении.ЖК «Тетрис» находится рядом со станцией МЦД Павшино. На его территории есть свой торговый центр, а рядом находятся две поликлиники и гимназия с детским садом.