В Ленинском округе нашли 60 мигрантов-нелегалов и одного преступника

27 марта 2026, 09:01

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские в Ленинском городском округе. В результате удалось обнаружить 60 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Нелегалы прибыли в Россию из стран Латинской Америки и Азии.





«56 человек привлекли к ответственности за нарушение сроков постановки на миграционный учет и сроков временного пребывания на территории России, а шестерых — за отсутствие патентов на работу», — говорится в сообщении.