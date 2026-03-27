В Ленинском округе нашли 60 мигрантов-нелегалов и одного преступника
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские в Ленинском городском округе. В результате удалось обнаружить 60 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Нелегалы прибыли в Россию из стран Латинской Америки и Азии.
«56 человек привлекли к ответственности за нарушение сроков постановки на миграционный учет и сроков временного пребывания на территории России, а шестерых — за отсутствие патентов на работу», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы РФ.
Кроме того, в ходе проверки полицейские нашли 28-летнего мужчину, находящегося в международном розыске за совершение преступления в другой стране. Его посадили в изолятор временного содержания и потом экстрадируют.