В Софии задержали женщину, ранившую ножом четырех граждан Германии
В Софии задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в ножевых ранениях четырех граждан Германии. Об этом пишет РИА Новости.
Нападения произошли в центре столицы Болгарии в четверг вечером с интервалом в 15 минут. Сначала преступница атаковала двух мужчин, а затем — двух девушек. Все пострадавшие получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.
Ранее стало известо, что в Усть-Камчатской районной больнице во время родов погибли 25-летняя женщина и её ребёнок.
До этого в Москве мошенники убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от квартиры в цветочном горшке и похитили более 18 миллионов рублей.
Читайте также: