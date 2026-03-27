Глава СК РФ потребовал доклад по делу об избиении инвалида детьми на севере Камчатки

27 марта 2026, 02:34

Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении инвалида детьми на севере Камчатки

Александр Бастрыкин (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения инвалида группой подростков на севере Камчатки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.





Отмечается, что в селе Тиличики несколько несовершеннолетних проникли в жилище к мужчине с нарушением зрения и избили его. Подростки нанесли потерпевшему множественные удары, в том числе в лицо, после чего скрылись. Инвалида госпитализировали с травмой глаза.





«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в материалу.