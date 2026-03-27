Глава СК РФ потребовал доклад по делу об избиении инвалида детьми на севере Камчатки

Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении инвалида детьми на севере Камчатки
Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения инвалида группой подростков на севере Камчатки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.



Отмечается, что в селе Тиличики несколько несовершеннолетних проникли в жилище к мужчине с нарушением зрения и избили его. Подростки нанесли потерпевшему множественные удары, в том числе в лицо, после чего скрылись. Инвалида госпитализировали с травмой глаза.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и хулиганстве.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в материалу.
В настоящий момент следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего и установления участников инцидента.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Ростове-на-Дону 62-летний мужчина, решивший защитить незнакомку от избиения, получил ножевое ранение.
Мария Моисеева

