В Лингвистической школе Люберец открыли «Парту Героя» в честь лётчика Вострухина
В Лингвистической школе Люберец прошла церемония открытия «Парты Героя» в честь лётчика-аса, старшего пилота 271-го истребительного авиаполка Петра Вострухина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Первым за мемориальную парту сел ученик 10 класса Роман Васильев.
«Я рад, что школа предоставила мне такую честь, это очень почётно. Хотелось бы, чтобы мои сверстники тоже стремились к этому, чтобы побольше ребят могли сесть за такие парты», – сказал Роман.
«Эта «Парта Героя» – наказ ученикам быть достойными памяти тех, кто защитил нашу землю и подарил нам Великую Победу, продолжать их дело – служить Отечеству, своей малой родине», – отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Вострухин родился в деревне Выхино Московской губернии. В 1940 году был призван в Красную Армию. С октября 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне.
Пётр Михайлович совершил 107 боевых вылетов, провёл 39 воздушных боёв, сбил 16 самолётов противника. За мужество и воинскую доблесть удостоен звания Героя Советского Союза.
19 июля 1943 года в районе Мохового Орловской области самолёт командира звена лейтенанта Вострухина был подбит. Он совершил вынужденную посадку на нейтральной территории и погиб при попытке выбраться в расположение советских войск.