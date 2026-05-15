В Люберцах рассказали о ходе капремонта детского сада при школе №26
Здание дошкольного отделения люберецкой школы №26, расположенное на Коммунистической улице, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказал глава округа Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детсад построили 58 лет назад, его общая площадь составляет 1 700 квадратных метров. Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«На объекте идут отделочные работы, завершается устройство кровли и гидроизоляция. Стояки системы отопления уже смонтированы, в течение двух недель строители подключат приборы отопления. Фасад утеплили, в ближайшее время его отделают декоративной плиткой. А остекление закончат до конца мая», — сказал Владимир Волков.Завершить ремонт планируют в текущем году.