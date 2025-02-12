В Лосино-Петровском проведут семинар для ветеранов СВО

Работы по реконструкции стартовали на участке улицы Угольная в Мытищах, протяжённость участка составляет 1,4 км: от примыкания к Пироговскому шоссе до дома №1 по Угольной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.