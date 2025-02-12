В Лосино-Петровском проведут семинар для ветеранов СВО

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Семинар для ветеранов специальной военной операции, посвящённый предоставляемым им услугам на базе МФЦ, проведут сегодня, 12 февраля, в городской библиотеке Лосино-Петровского, сообщает пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На подмосковном портале госуслуг есть специальный сервис со всей актуальной информацией о мерах поддержки и льготах для участников СВО и их семей. На семинаре мы расскажем подробнее о каждом из пунктов мер поддержки и о том, как оформить получение этих мер и льгот», — рассказал директор МФЦ городского округа Лосино-Петровский Дмитрий Луженский.В семинаре примут участие представители органов соцзащиты, пенсионного фонда, Фонда защитников Отечества, а также глава центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом».
Семинар начнётся в 17:00 по адресу: Лосино-Петровский, улица Строителей, дом №15.
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Лев Каштанов