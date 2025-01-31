Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году

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Каждый год правительство РФ утверждает перечень лекарств, которые предоставляются определённым категориям граждан бесплатно. Кто может рассчитывать на такую льготу в 2025 году? Какие лекарства входят в список? Как их получить? Если нет бесплатных медикаментов, что делать? Ответы на эти вопросы найдёте в материале «Радио 1».
Кому положены льготные лекарства
Бесплатные лекарства могут получить:
- участники Великой Отечественной войны; те, кто награждён медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- родители и жёны военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны;
- семьи с детьми в возрасте до 3 лет, многодетные семьи с детьми возрасте до 6 лет и некоторые другие категории граждан.
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Также гражданам могут выдавать не только препараты, но и иные медицинские изделия, например перевязочные материалы.
«Льготные лекарства положены людям, которые страдают определенными заболеваниями, например сахарным диабетом. Этих пациентов, соответственно, государство снабжает инсулином. С другой стороны, право на льготы имеют отдельные категории граждан <…>, есть льготные программы для беременных женщин, для маленьких детей и так далее», — рассказал «Радио 1» директор по развитию аналитической компании IRNC Pharma Николай Беспалов.
Как получить льготные лекарства
По словам эксперта, для получения льготного лекарства понадобится рецепт, выписанный врачом из медучреждения, которое обслуживает пациентов по ОМС. Как правило, это муниципальные поликлиники и больницы, но также есть и некоторые частные клиники.
«Если же речь идёт о каких-то специфичных заболеваниях, соответственно, там может потребоваться и врачебная комиссия, какие-то иные административные процедуры для того, чтобы получить доступ к препаратам», — добавил Беспалов.После с рецептом следует обратиться в аптечный пункт, предоставляющий льготные медикаменты. Обычно они расположены при поликлиниках или других лечебно-профилактических учреждениях.
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Чтобы не ошибиться, лучше всего узнать адрес у врача либо посмотреть его на сайте регионального Минздрава. Перед посещением аптеки стоит позвонить туда и уточнить, если ли в наличии лекарство.
Также рецепт можно получить не выходя из дома в рамках телемедицинской консультации. Запись на консультацию осуществляется через портал «Гостелемед», через инфомат в медицинской организации и по горячей линии 122.
Список заболеваний для получения льготных лекарств
Бесплатные медикаменты доступны тем (даже если гражданин не относится к какой-либо льготной категории), кто страдает:
- ДЦП;
- диабетом любого типа;
- гепатоцеребральной дистрофией и фенилкетонурией;
- муковисцидозом (больным детям);
- острой перемежающейся порфирией;
- СПИДом, ВИЧ;
- онкологическими заболеваниями (все виды);
- бронхиальной астмой;
- некоторыми ревматическими заболеваниями (ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева);
- рассеянным склерозом;
- сифилисом.
Как получить лекарства за счёт федерального или муниципального бюджета
В постановлении правительства о льготных лекарствах указано, что человеку положены все средства, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Актуальный на 2025 год перечень таких препаратов можно найти в обновленной версии распоряжения правительства от 2019 года. Обратите внимание, что в списках указаны действующие вещества препаратов, а не торговые наименования.
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Перечень медикаментов, за которые готов полностью или частично платить регион, должен содержаться в территориальной программе государственных гарантий оказания медицинской помощи. В региональные списки входят лекарства, которых нет в перечне ЖНВЛП.
«С недавних времён фонд «Круг добра» занимается в основном предоставлением препаратов для лечения орфанных заболеваний», — отметил Беспалов.Он напомнил: вам выдадут только те медикаменты, которые закупило государство, а не те, которые хотите вы.
Если у вас есть право получать препарат как за счёт федерального, так и за счёт регионального бюджета, у врача есть возможность самостоятельно выбрать источник финансирования при выписке рецепта. Он сделает это, исходя из наличия препарата по той или иной льготе.
Как получить скидку на льготные лекарства
На получение лекарств с 50-процентной скидкой вправе рассчитывать:
- пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца в минимальных размерах;
- работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы;
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения, занятые на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС и другие.
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Как рассказал «Радио 1» Николай Беспалов, в Москве хотели запустить программу, в рамках которой человек мог бы выбрать более дорогой препарат и оплатить часть его стоимости (остальную сумму покроет государственный бюджет).
Можно ли вернуть деньги от государства, если сам купил льготное лекарство
Вернуть деньги за льготное лекарство, которое вы сами оплатили, возможно.
С чеком и с рецептом нужно обратиться в региональный Минздрав либо отделение Социального фонда, если есть инвалидность. Как правило, в этих учреждениях вопрос не удаётся решить и приходится идти в суд, но практика показывает, что суды часто встают на сторону пациента.
Если отстоять свои права в суде всё же не получилось, можно обратиться в организации, которые защищают права людей, страдающих определённой болезнью. Это, например, Российская ревматологическая ассоциация «Надежда», Московская диабетическая ассоциация, благотворительная организация «Кожные и аллергические болезни».
Что делать, если в аптеках нет льготного лекарства
Если в аптеках, где выдаются льготные лекарства, нет нужного вам препарата, то придётся покупать за собственные деньги. О том, как вернуть потраченные средства, читайте в параграфе выше.
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Анастасия Чубина