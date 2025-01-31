Контракт с МО РФ: льготы для участников СВО и их семей, дополнительные выплаты и статус ВБД

Видео: Минобороны РФ
Военнослужащие по контракту в армии России получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Дополнительно положены единовременная региональная и федеральная выплаты, а также полный социальный пакет как для самого военнослужащего, так и для его семьи. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Условия заключения контракта с Минобороны РФ
Контракт заключается на срок один, три или пять лет. Сделать это могут граждане в возрасте от 18 лет, имеющие подходящее состояние здоровья, которое определят на медосмотре.
Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Размер выплат зависит от воинского звания и должности. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей. Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль.
За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.
Выплаты за ранения в зоне СВО
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.
Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Основные льготы для участников СВО
Участники СВО могут рассчитывать на:
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
- сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
- академический отпуск.
Поддержка семей военнослужащих
Семьям военнослужащих по контракту, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации, государство предоставляет отдельные льготы и социальные гарантии:
- кредитные каникулы;
- преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
- обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
- внеочередное зачисление в детский сад;
- бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
- бесплатная продленка (1-6 классы);
- кружки и секции;
- бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
- внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
- содействие в поиске работы;
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- психологическая помощь;
- консультирование по юридическим вопросам.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова