В лотошинском Храме Серафима Саровского отметили день обретения мощей святого
В Лотошине отметили день обретения мощей Серафима Саровского, в честь которого наречён местный храм. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В храме хранится частица мощей преподобного, доставленная из Дивеевской обители в 2021 году. Престольный праздник лотошинского Благочиния отметили соборным богослужением и Крестным ходом у храма.
«Такие праздники по-особенному объединяют и сближают людей. В этот день мы особо чувствуем благодать духа святого, который касается нас в общем богослужении, позволяет разделить радость друг с другом», – сказал благочинный Лотошинского церковного округа священник Алексий Кошелев.
В связи с праздником руководство муниципального округа вручило настоятелю благодарность от губернатора Московской области Андрея Воробьёва за добросовестный труд и высокий профессионализм.