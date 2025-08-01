В лотошинском Храме Серафима Саровского отметили день обретения мощей святого

01 августа 2025, 15:21

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

В Лотошине отметили день обретения мощей Серафима Саровского, в честь которого наречён местный храм. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





В храме хранится частица мощей преподобного, доставленная из Дивеевской обители в 2021 году. Престольный праздник лотошинского Благочиния отметили соборным богослужением и Крестным ходом у храма.

«Такие праздники по-особенному объединяют и сближают людей. В этот день мы особо чувствуем благодать духа святого, который касается нас в общем богослужении, позволяет разделить радость друг с другом», – сказал благочинный Лотошинского церковного округа священник Алексий Кошелев.