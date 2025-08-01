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В Лотошине провели интеллектуальную игру по истории спорта

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Интеллектуальную игру «Наш Успех. Спорт» провели на базе молодёжного центра «Вместе» в Лотошине местные молодогвардейцы и общественники в рамках цикла патриотических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.



В игре приняли участие три команды, в которые вошли волонтёры, депутаты и молодёжь. Вопросы касались исторических спортивных событий, команд и спортсменов.

«Такие мероприятия способствуют укреплению патриотизма, помогают осознать, как важна наша история, культура, наука и спорт для создания будущего России», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Сергей Яковлев.
Все команды, принявшие участие в игре, показали хорошие знания в области спорта и справились с заданиями.
Лев Каштанов

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