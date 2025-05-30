В люберецком ЖК «Томилино Парк» ввели в эксплуатацию дом на 512 квартир

30 мая 2025, 10:33

Ещё одна новостройка в составе жилого комплекса «Томилино Парк» в округе Люберцы получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

«Документы выданы на 17-этажный корпус 5.4, в котором расположено 512 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет более 21.6 тыс. квадратных метров. Типы квартир разнообразны — от студий до четырёхэтажных. Есть квартиры евроформата с объединённым помещением кухни и гостиной, квартиры с гардеробными, гостевыми санузлами и пр. Все квартиры передаются владельцам с чистовой отделкой», — отмечается в сообщении.

