В Серпухове отремонтируют детский сад на улице Космонавтов
Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №16 собираются провести в Серпухове, подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Здание детского сада, расположенное по адресу: Серпухов, улица Космонавтов, дом №18, было построено в 1985 году. Его общая площадь составляет более 1.9 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт объекта и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Работы должны быть завершены в 2026 году.
Начальная цена подряда составляет 324 миллиона 205 тысяч 303 рубля 31 копейку. Заявки принимаются до 11 июня.