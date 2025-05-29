Строительная готовность школьного корпуса в виде МКС в Королёве превысила 50%
Трёхэтажный корпус школы №1, напоминающий Международную космическую станцию, возводят в Королёве. В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 50%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В корпусе завершается кладка наружных стен и перегородок внутри здания, ведутся кровельные и инженерные работы, прокладывается вентиляционная система. Проводится утепление стен и облицовка фасада, а также строительство тёплого перехода к основному зданию школы. В работах участвуют 80 человек, используется пять единиц техники», — говорится в сообщении.Новый корпус рассчитан на 400 учеников. Там будут размещены начальные классы. В здании также предусмотрены спортивный и актовый залы, столовая и медпункт. На прилегающей территории проведут благоустройство и установят спортивные площадки.