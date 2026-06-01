В Люберцах в 2026-2027 годах благоустроят девять общественных пространств
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время рабочей поездки в городской округ Люберцы осмотрел парк «Дружба» рядом с озером Чёрным и встретился с жителями. Территорию благоустроили в прошлом году.
Проект реализовали вместе с правительством Москвы, так как пространство объединяет столичный район Некрасовка и микрорайон Зенино в Люберцах.
«Территорию мы привели в порядок совместными усилиями с мэром Москвы и назвали её символично – парк «Дружба». Здесь проживают порядка 160 000 человек. Был очень большой запрос от жителей обустроить пространство у озера и связать Москву и Подмосковье пешеходным мостом. Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим, у нас получилось создать новую точку притяжения. С момента открытия в парке побывали около 400 000 гостей», – рассказал Воробьёв.
Он добавил, что в 2027 году планируется построить в микрорайоне Зенино физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и двумя тренажёрными залами.
Строительство пешеходного моста через озеро начали в июне 2024-го. Раньше путь до ближайшего метро у жителей микрорайона занимал 40-45 минут пешком, теперь – 25-30 минут. На мосту предусмотрено ответвление в зелёную зону парка. Вдоль берега проложили экотропу длиной 670 метров.
Осенью того же года приступили к благоустройству Чёрного и прилегающей территории. Его завершили в октябре прошлого года. Со стороны Подмосковья обустроили зону для занятий воркаутом, современную детскую площадку, два амфитеатра. Установили шезлонги для отдыха, качели-скамейки, настилы и столы для пикника.
«Я живу в Люберцах с 2021 года, и за это время произошли заметные изменения. Мы все долго ждали этот парк. Теперь у нас есть место рядом с домом, где можно проводить время всей семьёй – гулять с детьми, заниматься спортом, кататься на велосипедах, любоваться видом с набережной. А вечером здесь включается красивая подсветка», – поделилась местная жительница Кристина Ерёмина.
В рамках программы благоустройства Подмосковья в этом году планируют обновить более 70 общественных пространств – лесопарки, парки, пешеходные зоны, набережные и скверы.
В Люберцах в этом году благоустроят четыре общественных пространства, а в 2027-м – ещё пять. В 2026-м планируют завершить работы в Летнем парке, на территории у Мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, в лесопарке «Лесная опушка», сквере на улице Дружбы в Люберцах.
На следующий год намечено обновление Кореневского и Красковского карьеров, Центрального парка со стороны Смирновской улицы, сквера Победы у Верхнего пруда в Дзержинском, а также обустройство зоны отдыха «Набережная Дзержинского карьера».