В Люберцах в 2026-2027 годах благоустроят девять общественных пространств

01 июня 2026, 16:37

А. Воробьёв (в центре)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время рабочей поездки в городской округ Люберцы осмотрел парк «Дружба» рядом с озером Чёрным и встретился с жителями. Территорию благоустроили в прошлом году.





Проект реализовали вместе с правительством Москвы, так как пространство объединяет столичный район Некрасовка и микрорайон Зенино в Люберцах.

«Территорию мы привели в порядок совместными усилиями с мэром Москвы и назвали её символично – парк «Дружба». Здесь проживают порядка 160 000 человек. Был очень большой запрос от жителей обустроить пространство у озера и связать Москву и Подмосковье пешеходным мостом. Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим, у нас получилось создать новую точку притяжения. С момента открытия в парке побывали около 400 000 гостей», – рассказал Воробьёв.

«Я живу в Люберцах с 2021 года, и за это время произошли заметные изменения. Мы все долго ждали этот парк. Теперь у нас есть место рядом с домом, где можно проводить время всей семьёй – гулять с детьми, заниматься спортом, кататься на велосипедах, любоваться видом с набережной. А вечером здесь включается красивая подсветка», – поделилась местная жительница Кристина Ерёмина.

