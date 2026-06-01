Запущено рабочее движение по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»

01 июня 2026, 14:43

оригинал А. Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с дорожниками и жителями запустил рабочее движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги. Главе региона доложили о ходе строительства оставшихся отрезков магистрали.





Новый участок стал продолжением уже открытого в этом году отрезка от Володарки до Егорьевского шоссе. Его запуск позволил создать бессветофорное движение по 23-километновому участку от Ленинского городского округа до Балашихи.



Скоростная дорога от Володарского шоссе до трассы М-12 «Восток» поможет перераспределить до 30% транзитного транспорта с таких крупных автомагистралей, как МКАД, М-2, М-4 и М-5, Каширское шоссе, а также с городских улиц. В первую очередь положительные изменения коснутся жителей Ленинского, Лыткарина и Люберец.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Полностью открыть трассу шириной от четырёх до шести полос, строящуюся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в сентябре.

«Регулярно мы открываем очень важные для жителей участки ЮЛА. Такие инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям. Сегодня мы соединяем М-12 с М-5, а полностью Южно-Лыткаринскую автодорогу завершим в сентябре. Это ещё два важных участка. Всего прямой дороги здесь будет 45 километров, а все развязки и подходы к ней – ещё порядка 20 километров. Это большая работа, которая ведётся при поддержке правительства, президентской программы по строительству и запуску концессионных дорог. ЮЛА, пожалуй, один из самых значимых проектов», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Когда мы открываем каждый новый участок ЮЛА, видим значительное снижение нагрузки на муниципальные и региональные дороги, которые были бесконечно забиты. Люди экономят время, когда везут ребенка в школу, едут на работу или возвращаются домой. Мы видим эффект и положительные отзывы. Сегодня мы связали Володарку и М-12. Смысл был в том, чтобы разгрузить МКАД его и региональные дороги. По сути, это дублёр МКАД», – добавил губернатор.