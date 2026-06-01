Запущено рабочее движение по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с дорожниками и жителями запустил рабочее движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги. Главе региона доложили о ходе строительства оставшихся отрезков магистрали.
Новый участок стал продолжением уже открытого в этом году отрезка от Володарки до Егорьевского шоссе. Его запуск позволил создать бессветофорное движение по 23-километновому участку от Ленинского городского округа до Балашихи.
Скоростная дорога от Володарского шоссе до трассы М-12 «Восток» поможет перераспределить до 30% транзитного транспорта с таких крупных автомагистралей, как МКАД, М-2, М-4 и М-5, Каширское шоссе, а также с городских улиц. В первую очередь положительные изменения коснутся жителей Ленинского, Лыткарина и Люберец.
Полностью открыть трассу шириной от четырёх до шести полос, строящуюся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в сентябре.
«Регулярно мы открываем очень важные для жителей участки ЮЛА. Такие инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям. Сегодня мы соединяем М-12 с М-5, а полностью Южно-Лыткаринскую автодорогу завершим в сентябре. Это ещё два важных участка. Всего прямой дороги здесь будет 45 километров, а все развязки и подходы к ней – ещё порядка 20 километров. Это большая работа, которая ведётся при поддержке правительства, президентской программы по строительству и запуску концессионных дорог. ЮЛА, пожалуй, один из самых значимых проектов», – сказал Воробьёв.Южно-Лыткаринская автодорога – самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье с участием федерального и регионального бюджетов. Трасса проходит через четыре округа Подмосковья – Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха. Её суммарная протяженность – 45 километров. В составе ЮЛА – 10 современных транспортных развязок, 64 новых мостов и путепроводов, которые разгружают трассы и устраняют пробки на железнодорожных путях, выездах из населенных пунктов. Магистраль позволит улучшить транспортную доступность для 3,5 миллионов жителей Московского региона и, по сути, станет альтернативой МКАД.
Помимо участка ЮЛА, который запустили сегодня, уже открыли более 21 километра автомагистрали.
«Когда мы открываем каждый новый участок ЮЛА, видим значительное снижение нагрузки на муниципальные и региональные дороги, которые были бесконечно забиты. Люди экономят время, когда везут ребенка в школу, едут на работу или возвращаются домой. Мы видим эффект и положительные отзывы. Сегодня мы связали Володарку и М-12. Смысл был в том, чтобы разгрузить МКАД его и региональные дороги. По сути, это дублёр МКАД», – добавил губернатор.
Сейчас общая готовность ЮЛА – 87%. На объекте трудятся 1350 рабочих, используется свыше 380 единиц техники.
Летом планируют запустить девятикилометровый участок от ЖК «Видный город» до Каширки, а также отрезок основного хода от А-105 до Володарки. Согласно прогнозам, уже в первый год по трассе будут проезжать порядка 40 000 автомобилей в сутки.