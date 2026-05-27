Губернатор Воробьёв открыл III Подмосковный конгресс по перинатальной медицине
III Московский областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием открылся в регионе. Участников поприветствовал губернатор Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Конгресс будет проходить 27-28 мая, в его работе примут участие около полутора тысяч специалистов из разных уголков России, а также представители Узбекистана и Казахстана.
«Я хочу поблагодарить врачей, которые заботятся о наших детях ещё до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни. Вопросы демографии, деторождения всегда в центре нашего внимания. (…) Нам очень приятно, что здесь сегодня присутствуют медики из других регионов. Потому что, какой бы современный детский центр ни был, врач, чтобы быть профессионалом, должен постоянно учиться, развиваться, знать, как работать с оборудованием, изучать технологии и международные практики», — сказал Андрей Воробьёв.Важность проведения конгресса отметил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия.
«Конгресс является площадкой для обмена компетенциями, опытом. Все это напрямую влияет на развитие наших медицинских учреждений, перинатальных центров, а значит — на всё население нашей страны», — подчеркнул Бокерия.В рамках мероприятия Андрей Воробьёв вручил награды отличившимся специалистам службы родовспоможения региона — акушеру-гинекологу Московского областного перинатального центра Елене Ерёменко, заведующей акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Ларисе Воробьёвой, заместителю главврача по клинико-экспертной работе Щелковского перинатального центра Евгению Иванову, заместителю главврача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасии Петровой и заведующему гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николаю Соваеву.