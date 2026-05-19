В Люберцах в этом году планируют создать свыше 3500 рабочих мест

19 мая 2026, 18:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы в этом году рассчитывают создать более 3500 рабочих мест. Это станет возможным благодаря открытию новых предприятий и развитию существующих производств, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В последние годы количество создаваемых рабочих мест на территории городского округа значительно выросло. Если в прошлом году их появилось 3508, то в текущем в планах – уже 3683.

«Одна из составляющих появления новых рабочих мест – реализация инвестиционных проектов. В этом году получены разрешения на ввод в эксплуатацию медицинского центра в Люберцах, где создано 95 рабочих мест, производственно-логистического комплекса ООО «Новая морская компания» (465), складского комплекса ООО Логистический парк «Томилино» (730). Оба объекта находятся в посёлке Томилино», – рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.